موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - شيع جثمان شقيقة شيخ الأزهر الشريف، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب منذ قليل من محافظة الأقصر.

وفاة شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

وتوفيت شقيقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 90 عاما.

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر

وأعلن المركز الإعلامي لـ الأزهر الشريف أنه سوف ستقام مراسم عزاء شقيقة الدكتور أحمد الطيب مساء اليوم الأربعاء بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى

وقرَّر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن، لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب.