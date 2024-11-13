سامح الحفني يغادر القاهرة للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:53 صباحاً - غادر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى متجهًا إلى دولة البحرين الشقيقة للمشاركة في النسخة السابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران، والذي تنطلق فعالياته بدءًا من اليوم 13 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر الجاري.

وضم الوفد المصري كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار وائل النشار مستشار وزير الطيران لشئون أمن الطيران.

ويعد معرض البحرين الدولي للطيران، المُنعقد في قاعدة الصخير الجوية بالعاصمة المنامة بدولة البحرين أحد أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية في مجال الطيران، حيث يستقطب العديد من الشركات والكيانات الكبرى العاملة فى هذا المجال ( شركات الطيران العالمية، مصنعي الطائرات وشركات صيانة الطائرات، وشركات تكنولوجيا المعلومات والتدريب والخبراء فى مجال الطيران من جميع أنحاء العالم)، وبمشاركة 223 وفدًا مدنيًا وعسكريًا يمثلون أكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية وسيتم استعراض أحدث التقنيات فى صناعة الطيران بما فى ذلك الطائرات المدنية والعسكرية والطائرات بدون طيار وأنظمة الملاحة وغيرها.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى أهمية المشاركة في المعارض والأحداث الدولية الهامة التي تجمع نخبة من صناع القرار والمختصين بصناعة الطيران المدني على الساحة العربية والإقليمية، بالإضافة إلى المشاركين وممثلين من دول العالم المختلفة وكبرى الشركات العالمية والمهتمين بصناعة النقل الجوي بصفة عامة؛ مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطيران المدني لتبادل الرؤى والخبرات والاطلاع بشكل دائم ومستمر على أحدث التقنيات المتطورة التي تساهم في تطوير هذه الصناعة الهامة وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.

وأضاف وزير الطيران المدنى أن مثل هذه المعارض الدولية للطيران تشكل فرصة هامة وجيدة للشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة وكذلك قدراتها فى مجال الابتكار التكنولوجي، كما تتيح تبادل المعرفة والخبرات وعرض أحدث تطورات فى مجال تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي في ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة، مما يدعم مواكبة أحدث المستجدات في هذا المجال، ويعزز من التفاعل والتواصل مع وفود الدول والشركات المشاركة لدفع عجلة التطوير والتحول الرقمي، لتتماشى مع تطلعات صناعة الطيران المدني العالمي وتحقيق بيئة طيران أكثر استدامة وابتكارًا.

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