التموين تعلن إجراء مسابقة لتصميم الذهب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراء مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

وذلك خلال فعاليات معرض الذهب "نيبو" المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

تفاصيل معرض الذهب “نيبو”

ويشارك في المعرض 50 عارضًا مصريًّا و30 عارضًا دوليًّا من تركيا وإيطاليا والإمارات والأردن والصين، بالإضافة إلى جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات الرائدة في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات.



ويجمع المعرض نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض أحدث المنتجات من المشغولات الذهبية والمجوهرات والمعدات والآلات اللازمة في صناعة المشغولات الذهبية.

على هامش المعرض، يتم عقد محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

كما يضم المعرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية.

ويتميز المعرض هذا العام بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

أهمية معرض الذهب “ نيبو”

ويعمل المعرض على تعزيز الصناعة المحلية وإيجاد فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.



كما يمثل منصة مهمة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ويساهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية محليًّا ودوليًّا.

ويعتبر مشاركة المنتج المصري والمنتج الأجنبي تحت سقف واحد اهم وسائل تشجيع هذا القطاع الاقتصادي الهام على النمو السريع بما يحقق الحلم المنشود لتحويل مصر الي مركز دولي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.

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