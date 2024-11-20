أدوراي تقيلة، نادين نجيم تكشف سر عدم مشاركتها في الأعمال الفنية المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

أدوراي تقيلة، نادين نجيم تكشف سر عدم مشاركتها في الأعمال الفنية المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يختار الملياردير هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة - أخبار كلمتك

ترامب يختار الملياردير هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة - أخبار كلمتك

بينهم ضابط كبير، الكشف عن هوية المتهمين بالهجوم على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

بينهم ضابط كبير، الكشف عن هوية المتهمين بالهجوم على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

بسوبر هاتريك، رونالدو الجديد يقود السويد لاكتساح أذربيجان بسداسية بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بسوبر هاتريك، رونالدو الجديد يقود السويد لاكتساح أذربيجان بسداسية بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الغندور حكما للجزائر والمغرب في دورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

الغندور حكما للجزائر والمغرب في دورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

فيديو صادم.. امراة تقوم بهذا الامر المروع - أخبار كلمتك

فيديو صادم.. امراة تقوم بهذا الامر المروع - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - وظائف الأزهر الشريف في دمياط.. التخصصات وطريقة التقديم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - وظائف الأزهر الشريف في دمياط.. التخصصات وطريقة التقديم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقل الكاتب بشير الديك إلى العناية المركزة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقل الكاتب بشير الديك إلى العناية المركزة - أخبار كلمتك

متحدث الرياضة: إحالة ملف محمد شوقي إلى النيابة العامة حال ثبوت تقصير - أخبار كلمتك

متحدث الرياضة: إحالة ملف محمد شوقي إلى النيابة العامة حال ثبوت تقصير - أخبار كلمتك

دار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات - أخبار كلمتك

دار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:25 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. تنشر الأسبوع مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 11:41 ص

موعد صلاة العصر 37: 2

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:18

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 2:40

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:51

موعد صلاة الظهر 11:37 م

موعد صلاة العصر 2:32 م

موعد صلاة المغرب 4:53 م

موعد صلاة العشاء 6:14 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:40

وقت صلاة الظهر 11:29

موعد صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:18

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق