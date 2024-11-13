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مدبولي: تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

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مدبولي: تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

مدبولي: تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تحرص على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر قمة المناخ «COP29 بأذربيجان: «تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة حتى عام 2030.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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