رئيس الوزراء: نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن قرارات مؤتمر COP27 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نجحت خلال مؤتمر الأطراف COP27 في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتدشين مسار تفاوضي نحو الانتقال العادل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر قمة المناخ «COP29 بأذربيجان: «نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف»