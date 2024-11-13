مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤتمر قمة المناخ يعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، كما نشهد أحداث مناخية جسيمة تتزايد في عددها وآثرها وصعوبة التنبؤ بها بما يترتب عليها خسائر اقتصادية وبشرية تفرض ضغوطا إضافية على دولنا.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر قمة المناخ «COP29 بأذربيجان: «حرصت مصر دوما على التركيز على مسألة التنفيذ في ما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية للعمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها مما يترتب عليها خسائر اقتصادية وبشرية».