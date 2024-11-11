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مشاركون في ندوة بنقابة الصحفيين: باب المندب شريان حيوي مهم ومحط أنظار الدول الكبرى - أخبار كلمتك

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مشاركون في ندوة بنقابة الصحفيين: باب المندب شريان حيوي مهم ومحط أنظار الدول الكبرى - أخبار كلمتك

مشاركون في ندوة بنقابة الصحفيين: باب المندب شريان حيوي مهم ومحط أنظار الدول الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:40 مساءً - أكد المشاركون في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم أن مضيق باب المندب، هو شريان حيوي مهم، وأنه بات محط أنظار العديد من القوى العالمية، حيث يمر منه وفقا لآخر إحصائية عام 2023 ما يقرب من 21 ألف سفينة وشاحنة بترول.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، حول تأثيرات ما يدور في باب المندب على الاقتصاد المصري والعلاقات التجارية مع دول المنطقة والتي أدارها الكاتب محمد شلبي أمين الصحفي بدار الهلال.

وقال اللواء أحمد ونيس، إن باب المندب يمثل نقطة حيوية بالنسبة لتجارة مصر رغم أنه يبعد عن حدودها من 2000 إلى 2500 كيلو متر، وقد لعب دورا هاما في حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد على ضرورة بناء استراتيجية إعلامية موحدة للدول المطلة على البحر الأحمر للتعريف بأهمية الاستقرار التجاري في البحر الأحمر وتأثيرها على التجارة في العالم والعمل على حل الصراعات وعدم التدخل في شؤون الدول.

من جانبه، أكد أحمد طاهر مدير مركز الحوار والدراسات السياسية والاقتصادية أن مصر حريصة على سيادة الدول العربية والالتزام بقواعد القانون الدولي، لافتا إلى أهمية وعي الشعب المصري بالمخاطر والتهديدات والتصدي لها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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