وزير التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة 2200 لجنة.. ونسعى لتقليصها لتحقيق التأمين والحد من الغش الإلكتروني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2200 لجنة على مستوى الجمهورية، مؤكدا السعي نحو تقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق التأمين الكامل وعمل تشويش على الانترنت، وتحديدا على السماعات التي يتم استخدامها في الغش.

جاء ذلك في كلمته اليوم أمام مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس الشيوخ،

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة مجلس الشيوخ اليوم، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد ا 24 نوفمبر الجاري.

وتم إحالة 3 طلبات مناقشة موجهة للحكومة في ملفات تتعلق بقطاع التعليم وجودته إلى لجنة التعليم بالمجلس.