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5 تنبيهات عاجلة من التعليم لمديري المدارس - أخبار كلمتك

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5 تنبيهات عاجلة من التعليم لمديري المدارس - أخبار كلمتك

5 تنبيهات عاجلة من التعليم لمديري المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - أصدرت وزارة التربية والتعليم عددا من القرارات والتنبيهات الهامة لمدير المدارس، وذلك بعد يومين من لقاء وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر مع أكثر من 2700 مدير مدرسة على مستوى الجمهورية، والذى تم يوم السبت الماضي 8 نوفمبر.

 تطوير منظومة التعليم داخل المدارس
 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم عددا من التعليمات والتنبيهات لمدير المديريات التعليمية، التى تأتى فى ضوء تنفيذ خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التعليم داخل المدارس بجميع مراحلها، والتي تم اتخاذها من خلال المتابعات الفنية لجميع المدارس ونتائجها، وتضمنت هذه القرارات أنه يتعين على المدرس المشرف لكل مادة داخل المدرسة تنفيذ ما ورد بالقرارات الوزارية ١٣٦، ١٣٧ - ١٣٨ لسنة ۲۰۲٤ من أعمال فنية تخص المعلمين ومتابعتها بكل دقة.

تنبيهات وتعليمات لمدير المدارس


كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم التنبيه المشدد على مديري المدارس بالاتي: 
1- كراسات الحصة
2 - الواجبات المنزلية 
3- تنفيذ التقييمات الأسبوعية كذلك الاختبارات الشهرية.
4- متابعة عمليات التصحيح والرصد الفوري وعدم كتابة كلمة (نظر) بالكراسات التي تخصص لها درجات، وإعطاء الدرجة داخل الكراسة، بالإضافة إلى المهام الأخرى الموكل بها مدير المدرسة.
5-في ضوء تخصيص درجات للمواظبة والسلوك فإنه يتعين مراعاة خصم الدرجات من الطلاب المتغيبين عن المدرسة بدون عذر مع رصد ذلك تباعًا، ويعتبر متابعة تنفيذ ذلك مسئولية مدير المدرسة 
 


كما أصدرت الوزارة تنبيهات مشددة على التوجيهات الفنية ومديري المراحل على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للمدارس بجميع مراحلها والتأكد من تنفيذ آليات التطوير وكل ما سبق

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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