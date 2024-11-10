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مصطفى بكري عن أحداث أمستردام: القضية الفلسطينية تسكن عقل كل إنسان عربي حر (فيديو) - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري عن أحداث أمستردام: القضية الفلسطينية تسكن عقل كل إنسان عربي حر (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن أحداث أمستردام: القضية الفلسطينية تسكن عقل كل إنسان عربي حر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أحداث أمستردام، قائلًا: «ما حدث في العاصمة الهولندية أمستردام خلال الأيام الماضية، هو مؤشر هام جدًا على أن القضية الفلسطينية تسكن في عقل كل إنسان عربي وكل إنسان حر».

وقال بكري، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المشكلة بدأت من خلال مشجعي أحد الفرق الإسرائيلية، عندما نزع العلم الفلسطيني من ناصية أحد المنازل الهولندية، وتحرك العرب للرد على هذا التصرف، فكانت المشكلة والاعتداءات المتبادلة».

وأضاف عضو مجلس النواب: «أظن أن نزع العلم الفلسطيني استفزاز لأي عربي، ولكن نقول أنه جر شكل، ودلالة ما حدث وخاصة بعدما قام الشباب العرب بردع هؤلاء المتصهينين ومواجهتهم في الشارع وجها لوجه، علينا أن نعيه ونستوعبه تماما أن لا أحد يستطيع أن يمحو قضية فلسطين، فالعرب لن يصمتوا وخاصة الشعب العربي».

وتابع بكري: «الإبادة التي تجري في فلسطين ولبنان إنما هي خطر شديد يمكن أن ينتقل من مكان إلى آخر، فإننا نعرف تماما مطامع نتنياهو وحكومته وهو السعي لإنشاء إسرائيل الكبرى».

واختتم بكري: «صمت الأنظمة على ما يحدث ليس معناه أن الشعب العربي قد تناسى هذه الجريمة التي تنفذ على الأرض الفلسطينية أو اللبنانية، والقضية الفلسطينية ستظل قضية كل العرب».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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