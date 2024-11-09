وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير الشباب والرياضة سبل تحسين أداء أندية الشركات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تعزيز التعاون المشترك خاصة في تحسين أداء أندية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، سواء على مستوى النشاط الرياضي أو النشاط الاجتماعي بتقديم خدمات متميزة للأعضاء.

وأكد الوزيران - خلال اللقاء الذي حضره الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية - حرصهما على الحفاظ على تلك الأندية لما لها من تاريخ واسم مميز، وكذلك ارتباطها ليس فقط بالشركات بل بالأماكن الواقعة فيها، والحرص على تطويرها واستغلال كافة الطاقات والأصول المتاحة لتعظيم العوائد المحققة.

وعقد الوزيران لقاءً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية، في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان ونوابه، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات حول ملفات العمل والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من النواب.