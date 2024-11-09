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وزير الإسكان: تنفيذ 4872 وحدة سكن لكل المصريين بـ 15 مايو - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان: تنفيذ 4872 وحدة سكن لكل المصريين بـ 15 مايو - أخبار كلمتك

وزير الإسكان: تنفيذ 4872 وحدة سكن لكل المصريين بـ 15 مايو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجرى تنفيذ 203 عمارات بإجمالي 4872 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ متقدمة لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الزهراء بمدينة 15 مايو.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة 15 مايو، ومنها المشروعات السكنية، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدينة، مؤكداً ضرورة تكثيف جميع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لتسليم لوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تعكس رؤية الدولة لتوفير مساكن ملائمة ميسورة التكلفة، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع سكن لكل المصريين بمنطقة الزهراء بالمدينة، وتفقد بعض الوحدات من الداخل للوقوف على حالة التشطيبات الداخلية، وبيان مدى تقدم جميع الأعمال ونسب الإنجاز على مستوى المشروع بالكامل، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى نحو ملياري جنيه.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة التزام الفرق التنفيذية بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع، وكذا تنفيذ أعمال المرافق وفق الخطة الزمنية المعتمدة حيث يجرى تنفيذ شبكات المياه والصرف والكهرباء على قدم وساق لضمان اكتمال البنية التحتية في الوقت المحدد، وتذليل أي عقبات قد تواجه فرق العمل وتقديم الدعم اللازم للشركات المنفذة.

وشدد المهندس علي سعد، على ضرورة الحفاظ على مستوى الجودة وسرعة الإنجاز، مشيراً إلى أن المشروع يُعد خطوة مهمة لتحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس علي سعد، مستجدات أعمال الزراعة والتشجير بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل" بمنطقة النرجس بالمدينة، والتي تهدف إلى إضفاء طابع جمالي للمنطقة وخلق بيئة مستدامة.

وتضمنت الجولة تقييم مدى تقدم الأعمال والاطلاع على أنواع النباتات والأشجار المستخدمة والتي تم اختيارها بعناية، بجانب تأكيد أهمية الإسراع في تنفيذ خطة التشجير، بجانب تطوير شبكات الري الحديثة لضمان كفاءة توزيع المياه وصيانة المساحات الخضراء بشكل دوري.

وفي سياق متصل، تابع المهندس علي سعد، أعمال رفع كفاءة حديقة مجاورة 2 بالمرحلة الأولى بالمدينة ضمن جهود جهاز المدينة لتطوير وتحسين المساحات الخضراء والمرافق العامة، على مستوى مختلف المراحل بالمدينة.

وتشمل أعمال التطوير تجديد المسطحات الخضراء وقص الأشجار والنجيل وزراعة نباتات جديدة إضافة إلى تحسين المرافق والخدمات داخل الحديقة، حيث أكد رئيس الجهاز أن أعمال تطوير الحدائق ستستمر وفقا لخطة شاملة تشمل جميع مجاورات المدينة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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