البترول تؤسس شركة جديدة لإنتاج الوقود المستدام للطائرات (ESAF) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:37 مساءً - ترأس المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس الجمعية التأسيسية لشركة إنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، بحضور المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمساهمين.

وأوضح بدوى أن تاسيس هذه الشركة الجديدة يأتى في ضوء التوجهات العالمية للحد من أزمة تغير المناخ وارتباطها بضرورة توفير موارد جديدة وصديقة للبيئة ومتجددة للطاقة علي المدي المتوسط والطويل، وتماشيا مع استراتيجية الدولة نحو التحول التدريجي الي الاقتصاد الأخضر بما يعزز فرص الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمستدامة، مما يساهم بشكل مباشر في توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة كما يحقق عائدا اقتصاديا محليا، وفي ظل التزام الدولة المصرية بالقوانين الدولية التي تٌلزم شركات الطيران العالمية بضرورة استخدام نسب متدرجة من خلط وقود الطائرات التقليدي بالوقود المستدام داخل المجال الجوي للاتحاد الأوروبى، حيث تبدأ من 2% في عام 2025 لتصل الي 70% في عام 2050.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الشراكة فى هذه الشركة تمثل 85% من شركات قطاع البترول و15% من القطاع الخاص.

وأوضح المهندس إبراهيم مكى أن الطاقة التصميمية للمشروع تقدر بـ 120 ألف طن سنويا وذلك باستخدام كميات من المخلفات المتوفرة محليا كمادة خام أساسية وباستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال، كما يهدف المشروع لخفض كميات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل إلي 400 الف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية تقديرية حوالى 530 مليون دولار بمحافظة الإسكندرية بهدف التكامل مع شركات قطاع البترول القائمة بالمنطقة، وتخطط الشركة بدء الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة.

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