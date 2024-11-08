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الدكتور طارق سعدة ينعى الإعلامية جيلان حمزة - أخبار كلمتك

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الدكتور طارق سعدة ينعى الإعلامية جيلان حمزة - أخبار كلمتك

الدكتور طارق سعدة ينعى الإعلامية جيلان حمزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:06 مساءً - الجمعة 08/نوفمبر/2024 - 09:59 م 11/8/2024 9:59:54 PM

الإعلامية القديرة
الإعلامية القديرة جيلان حمزة، كلمتك
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نعى الدكتورطارق سعده نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسي  الإعلامية القديرة جيلان حمزة التي وافتها المنية اليوم.

قال نقيب الإعلاميين: إن الإعلامية الراحلة جيلان حمزة من الرعيل الأول للتليفزيون المصري، حيث بدأت حياتها العملية  كاتبة، وصحفية، وروائية، وبعد وفاة والدها الدكتور عبد اللطيف حمزة مؤسس معهد الدراسات الإعلامية، وكلية الإعلام بجامعة القاهرة رشحها عبدالقادر حاتم وزير الإعلام المصري آنذاك للعمل كمذيعة في التليفزيون المصري،  وبدأت مشوارها مع العمل الإعلامي حيث قدمت عددًا من البرامج التليفزيونية الشهيرة والناجحة مثل برنامج «في المرآة»، وبرنامج «كشكول» وبرنامج «اختبر معلوماتك»، وبرنامج «فن وأدب»، وبرنامج «المجلة الثقافية»، وبرنامج «كانت أيام» الذي استمر عرضه خلال شهر رمضان على مدى عشرين عامًا، وبرنامج «بين السطور»، وغيرها.


وأضاف نقيب الإعلاميين أن الإعلامية الراحلة جيلان حمزة عملت لبعض المحطات الإذاعيّة من بينها إذاعة صوت العرب، وإذاعة مونت كارلو الدولية، وغيرها.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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