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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً -  نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024).

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن  يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائلا للحرارة على جنوب الصعيد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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