الموارد المائية: التعاون في مجال تحلية مياه البحر مع السعودية والإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة "تعزيز الحلول المتكاملة للمياه والطاقة والغذاء لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة".

واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة إجراءات تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS بالتكامل مع استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.

مجال معالجة مياه الصرف الزراعي

وأشار إلى ما تقوم به الدولة المصرية في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي للاستفادة من المياه المعالجة في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الجديدة، وأشار أيضًا للدراسات البحثية الجارية لتحقيق الاعتماد على الطاقة الشمسية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون مع عدد من الشركاء والذي يُعد أحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS.

كما أشار الوزير للعديد من نماذج الترابط بين المياه والطاقة في مصر مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالي وعدد من القناطر الكبرى على نهر النيل، وأيضًا المشروعات المقترحات لتغطية المسطحات المائية بألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية.



وفى ضوء السعي لتعظيم العائد من وحدة المياه في الزراعة.. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتحديد أولويات التحول للري الحديث في الأراضي الرملية الملزمة بذلك طبقًا للقانون، وأيضًا مزارع قصب السكر والبساتين.

تحسن انتاج الثروة السمكية بالبحيرة



وأشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة في تطوير البحيرات مثل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، حيث قامت الوزارة خلال العامين الماضيين بإجراءات متعددة لتحسين نوعية المياه بالبحيرة مما انعكس إيجابيا على تحسن انتاج الثروة السمكية بالبحيرة وأدى بالتبعية لتحسين الوضع الاقتصادي للصيادين بالمنطقة.



وفى مجال التكيف مع تغير المناخ باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة.. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة لحماية أطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر بشمال الدلتا.

إدماج مفهوم WEFE NEXUS على المستوى الإقليمي والدولي



وأكد أهمية إدماج مفهوم WEFE NEXUS على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر COP27 تمثل نموذجا ناجحا لتطبيق مفهوم WEFE NEXUS والتي يشارك فيها عدد (٣٠) دولة حتى الآن، مع توفير التمويل اللازم لتدريب عدد (٣٠٠٠) متدرب من الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يتم التنسيق لإطلاق مشروع إقليمي للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون بين مصر والأردن وتونس والمغرب تحت مظلة المبادرة، بالإضافة للتعاون في مجال التحلية مع دولتي السعودية والإمارات.



وأشار الى تم خلال الفترة الماضية من زيادة الاهتمام البحثي بمفهوم WEFE NEXUS من خلال المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، مشيرًا للتعاون القائم بين مصر ودولتي السعودية والإمارات في هذا المجال.

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