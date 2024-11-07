«الداخلية» تفرض شروطا جديدة على المرافقين في حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - حددت وزارة الداخلية للمواطنين كبار السن الراغبين في التقدم لـقرعة الحج للعام الهجري الجديد 1446، خاصة الذين تخطو سن الـ70 عامًا فأكثر ولم يؤدوا مناسك الحج من قبل، شروطا للمرافق لهم في الرحلة، إذ يستلزم سفرهم وجود مرافق وجوبي لمساعدتهم على أداء المناسك

7 شروط يجب توفرها في المرافق لكبار السن بـحج الداخلية

وأوضحت الداخلية في منشور صادر عنها، fجب توافرها في المرافق المتقدم للسفر مع الحاج من كبار السن

- يجب ألا يقل سن المرافق للحاج عن 18 عامًا.

- يكون المرافق للحاج يتمتع بكامل الأهلية القانونية التي تساعده على أداء مناسك الحج.

- لم يسبق للمرافق له أداء فريضة الحج من قبل.

- يكون المرافق مصري الجنسية.

- يكون المرافق للحاج من الأقارب من الدرجة الأولي حتى الدرجة الرابعة.

- إرفاق مستند رسمي، مع استمارة التقدم للقرعة يوضح صلة القرابة بين المتقدم والمرافق.

- إذا لم يتم إثبات صلة القرابة للمرافق يتم استبعاد المرافق.

- على المتقدم للحج إدراج اسم مرافق آخر تنطبق عليه ذات الشروط.

- إذ لم يستطع يلغى طلب الحاج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.