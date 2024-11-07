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«الداخلية» تفرض شروطا جديدة على المرافقين في حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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«الداخلية» تفرض شروطا جديدة على المرافقين في حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

«الداخلية» تفرض شروطا جديدة على المرافقين في حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - حددت وزارة الداخلية للمواطنين كبار السن الراغبين في التقدم لـقرعة الحج للعام الهجري الجديد 1446، خاصة الذين تخطو سن الـ70 عامًا فأكثر ولم يؤدوا مناسك الحج من قبل، شروطا للمرافق لهم في الرحلة، إذ يستلزم سفرهم وجود مرافق وجوبي لمساعدتهم على أداء المناسك

الحجاج

7 شروط يجب توفرها في المرافق لكبار السن بـحج الداخلية

وأوضحت الداخلية في منشور صادر عنها، fجب توافرها في المرافق المتقدم للسفر مع الحاج من كبار السن

- يجب ألا يقل سن المرافق للحاج عن 18 عامًا.

- يكون المرافق للحاج يتمتع بكامل الأهلية القانونية التي تساعده على أداء مناسك الحج.

- لم يسبق للمرافق له أداء فريضة الحج من قبل.

- يكون المرافق مصري الجنسية.

- يكون المرافق للحاج من الأقارب من الدرجة الأولي حتى الدرجة الرابعة.

- إرفاق مستند رسمي، مع استمارة التقدم للقرعة يوضح صلة القرابة بين المتقدم والمرافق.

- إذا لم يتم إثبات صلة القرابة للمرافق يتم استبعاد المرافق.

- على المتقدم للحج إدراج اسم مرافق آخر تنطبق عليه ذات الشروط.

- إذ لم يستطع يلغى طلب الحاج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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