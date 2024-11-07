ننشر الرابط الرسمي لـ «التقييمات الأسبوعية» لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:14 مساءً - رابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل.. مع آخر يوم بالأسبوع الدراسي الحالي، ترتفع معدلات البحث عبر محركات جوجل عن رابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بالمراحل التعليمية.

رابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل

تُتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

رابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل

ويمكن لطلاب صفوف النقل الحصول على التقييمات الأسبوعية في كافة المواد الدراسية الخاصة بكل صف دراسي، من خلال الضغط على رابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل، ويمكن تحمليها من خلال الضغط على أيقونة تحميل.

رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الرابع الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الخامس الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الإعدادي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الثانوي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الثانوي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

طريقة تنفيذ التقييمات الأسبوعية

ولعقد التقييمات الأسبوعية، يقوم المعلم بتقسيم طلاب الفصل إلى 3 مجموعات، ويوزع التقييمات الأسبوعية على المجموعات، على أن يتم تنويع التقييمات الأسبوعية بين الطلاب، لضمان قياس نواتج التعلم المستهدفة.