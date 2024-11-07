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التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

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التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:35 صباحاً - استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 والفئات المسموح لها أداء امتحانات العام الدراسي الحالي.

موعد تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

من المقرر أن يتم فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 إلكترونيًا، خلال الشهر المقبل قبل بدء عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

رابط تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 إلكترونيًا من قبل الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويتم تسجيل الاستمارة من خلال الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

1- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

2- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

3- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

4- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

5- أصل شهادة الميلاد.

6- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

7- استمارة التقدم الإلكترونية.

8- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- الناجحين المنتقلين من الصف الثاني الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي.

- الناجحون في الصف الثاني الإعدادي العام على نظام المنازل.

- من سبق لهم دخول امتحان الشهادة الإعدادية العامة قبل عام 1985 ورسبوا.

- الراسبين في الصف الثالث بالإعدادية الأزهرية ويرغبون في التقدم على نظام المنازل.

- الراسبين بالشهادة الإعدادية من خارج المحافظة 2023، وما قبلها له حق التقدم على نظام المنازل.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحددت رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وتقدر بــ 158 جنيها مقسمة على النحو التالي: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات»، ويتم دفعها من خلال مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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