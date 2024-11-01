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اللواء شريف صالح لـ «حقائق وأسرار»: تطوير الصعيد من أولويات الرئيس السيسي.. فيديو - أخبار كلمتك

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اللواء شريف صالح لـ «حقائق وأسرار»: تطوير الصعيد من أولويات الرئيس السيسي.. فيديو - أخبار كلمتك

اللواء شريف صالح لـ «حقائق وأسرار»: تطوير الصعيد من أولويات الرئيس السيسي.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:42 مساءً - قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الدولة نفذت عددا من المشروعات التنموية بالمحافظات منذ 2016 في كل القطاعات، رياضية، ثقافية، اجتماعية، صحية، نقل ومواصلات.. وغيرها بمحافظات الصعيد.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن أكبر مشكلة كانت تواجه المواطنين هي المحاور والطرق وخطوط السكك الحديد، مشيدا بافتتاح محطة بشتيل التي تعد بمنطقة حيوية ومركزية تنقل من وإلى كل المناطق بمختلف المواصلات.

وأضاف اللواء شريف صالح أن مصر تشهد اكتفاء ذاتيا من المحاصيل الزراعية بفضل المشروعات القومية، مشيدا بقرار إنشاء هيئة تنمية الصعيد التي تستهدف تدشين المشروعات من خلال التنسيق مع إدارة الحكم المحلي بالمحافظات.

وتابع اللواء شريف صالح: اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصعيد ضمن أولوياته الرئيسية، من خلال إنشاء مشروعات توفر فرص عمل لأبناء الصعيد، والاستفادة من الميزات التنافسية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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