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مشاهير العرب - لأول مرة.. بسنت شوقي تكشف شرطها للزواج من محمد فراج - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لأول مرة.. بسنت شوقي تكشف شرطها للزواج من محمد فراج - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لأول مرة.. بسنت شوقي تكشف شرطها للزواج من محمد فراج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:01 مساءً - فاجأت الفنانة بسمة شوقي، قطاع كبير من جمهورها بعدما كشفت عن شروطها للزواج من الفنان محمد فراج، مشيرة إلى أنها قامت بوضع هذه المعايير بناء على طبيعتها الخاصة.

شروط بسنت شوقي للزواج من محمد فراج

وبعد مرور سنوات على زواج بسنت شوقي من محمد فراج، كشفت عن شروط هذا الزواج خلال لقائها الأخير في بودكاست «دوبامين»، مشيرة إلى أنها كانت من الفتيات التي تميل إلى الاسترجال في طبيعتها طوال سنوات حياتها، مردفة أنها هناك قيود مفروضة عليها منذ الصغر في طريقة الكلام وارتداء الملابس كون أنها أنثى، مضيفة أن السيدات يشعرن بالضغط الفكري في العلاقات أكثر من الرجال.

كما أضافت بسنت شوقي، أنها في بداية زواجها اشترطت على محمد فراج، تربية القطة في منزلها بالرغم من عدم حبه لهم، موضحة أن ذلك الأمر لانشغاله الدائم وغيابه عن المنزل، وخاصة أنه يخاف من القطط ولا يحبهم، قائلة: «محمد كان بيخاف من القطط زمان ولكنه تعود»، مؤكدة أن هناك ثلاث صفات مشتركة بينها وبين القطط، قائلة: «بحب النوم وبحب أعيش بمزاجي والإحساس بالحب والحنية».

آخر أعمال بسنت شوقي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال بسنت شوقي مشاركتها في مسلسل «بابا جه» الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

ودارت أحداث مسلسل «بابا جه»، في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسرار، حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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