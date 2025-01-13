مشاهير العرب - بطولة هنا الزاهد.. موعد عرض مسلسل إقامة جبرية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:22 مساءً - مسلسل إقامة جبرية.. جذب مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، إعجاب الكثير من الأشخاص، وتصدرت أحداثه مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما يحمله من أحداث مشوقة ومثيرة.

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

ويعرض مسلسل إقامة جبرية، عبر منصة Watch it، حيث تعرض الأربعاء من كل أسبوع، ويتضمن المسلسل 10 حلقات فقط.

مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

تجسد هنا الزاهد، دور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

يشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم.

ومسلسل إقامة جبرية من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي نفسى لا يخلو من التشويق، ويعد العمل أحدث أعمال watch it الأصلية.