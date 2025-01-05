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وزير الثقافة يوجه بعمل تقرير مفصل عن "قصر التذوق" بسيدي جابر - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يوجه بعمل تقرير مفصل عن "قصر التذوق" بسيدي جابر - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يوجه بعمل تقرير مفصل عن "قصر التذوق" بسيدي جابر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 05:55 مساءً - في ثاني جولاته بمحافظة الإسكندرية..

قام  الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جولة ميدانية شملت عدة مواقع ثقافية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية، وذلك  في إطار متابعة الوزير للمواقع الثقافية بالمحافظة لتقييم سير العمل وموقف عمليات التطوير ورفع الكفاءة، 

أحمد هنو وزير الثقافة

حيث استهل الوزير جولته بزيارة قصر ثقافة الأنفوشي، حيث تابع سير العمل بالموقع، بحضور الأستاذ أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي. 

ثم انتقل الوزير لتفقد أعمال تطوير قصر التذوق الفني بسيدي جابر، التي بدأت منذ عام 2021. وخلال الزيارة، ووجه بضرورة إعداد تقرير تفصيلي يوضح أسباب تأخر الانتهاء من أعمال التطوير. 

كما قرر توزيع العاملين بالموقع على مختلف المواقع الثقافية بالمحافظة لسد العجز الحالي والاستفادة من  تلك الطاقات بالمواقع الثقافية الأخرى بالمحافظة.

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 وشملت الجولة تفقد قصر ثقافة مصطفى كامل، حيث وجه بتحسين نظافة الموقع وتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية لتلبية احتياجات أبناء المنطقة المحيطة. 

 

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن هذه الجولات الميدانية ستستمر بهدف متابعة سير العمل بالمواقع الثقافية التابعة لقصور الثقافة، باعتبارها الأذرع الرئيسية للوزارة لنشر المنتج الثقافي والإبداعي في جميع أنحاء الجمهورية. 

 

كما شدد الوزير على أن هذه الجولات تساهم في تحديد العقبات التي تعوق العمل الثقافي، وتتيح الاستفادة القصوى من الأصول والقدرات البشرية المتاحة لتعزيز أداء القطاع الثقافي على مستوى الجمهورية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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