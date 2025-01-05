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نجوم "وتر حساس" في ضيافة لميس الحديدي الثلاثاء - أخبار كلمتك

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نجوم "وتر حساس" في ضيافة لميس الحديدي الثلاثاء - أخبار كلمتك

نجوم "وتر حساس" في ضيافة لميس الحديدي الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 05:55 مساءً - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" نجوم مسلسل "وتر حساس"، صبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم وذلك في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي اللقاء الذي يذاع في تمام الساعة التاسعة مساء بعد التفاعل الكبير والمشاهدات الواسعة التي حققها المسلسل الذي عرُض على قناة "ON" خلال الفترة الماضية.

 

كواليس المسلسل

 

يتحدث الضيوف خلال اللقاء عن أدوراهن في "وتر حساس" وأهم كواليس المسلسل والقضايا التي يناقشها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

 

برنامج كلمة أخيرة 

 

برنامج كلمة أخيرة تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

 

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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