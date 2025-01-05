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مشاهير العرب - بعد زيارة وزير الأوقاف.. رشوان توفيق يتصدر التريند - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد زيارة وزير الأوقاف.. رشوان توفيق يتصدر التريند - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد زيارة وزير الأوقاف.. رشوان توفيق يتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:51 مساءً - الفنان رشوان توفيق.. تصدر اسم الفنان رشوان توفيق تريند جوجل، وذلك عقب زيارة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، له في المنزل.

الفنان رشوان توفيق

زيارة وزير الأوقاف للفنان رشوان توفيق

وزار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفنان رشوان توفيق، وذلك للاطمئنان على صحته، بعد إعلانه عن تعرضه لوعكة صحية، وتهنئته بالعام الجديد وبقدوم شهر رجب، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل العام الجديد عام يمن وبركة، وأن يمن عليه بالصحة والعافية.

واستعرض الفنان رشوان توفيق، خلال لقاءه بوزير الأوقاف مسيرته الفنية، والأوسمة والجوائز التي حصل عليها والصور التذكارية، وتجاذب الحديث حول تاريخ عائلته العريق.

الفنان رشوان توفيق

رؤيا رشوان توفيق النبي في المنام

حرص وزير الأوقاف، على الاستماع إلى تفاصيل رؤيا الفنان للنبي في المنام قائلا: «علمت أنك رأيت النبي في المنام مرتين، وأتيت لأستمع منك إلى ذلك» وتحدث الفنان الكبير عن مشاهداته للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكذلك مشاهدته لسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وذكر الفنان الكبير أنه يرد الفضل في ذلك إلى السيدة الكريمة والدته رحمها الله، والتي كانت ملازمة للقرآن الكريم وكانت تشغل وقتها طوال الله بذكر الله جل جلاله.

وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق

رأي الفنان رشوان توفيق في عودة الكتاتيب

أشاد الفنان رشوان توفيق، بمبادرة عودة الكتاتيب، موضحًا أن الكتاتيب خرَّجت علماء أكابر مثل الإمام الشعراوي، وطه حسين وغيرهم من العلماء والمفكرين الذين أثروا الحياة الثقافية والعلمية والمعرفية في مصر.

وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق

زيارة وزير الأوقاف

أعرب الفنان رشوان توفيق عن سعادته البالغة بزيارة وزير الأوقاف، وأن هذه الزيارة عزيزة على قلبه، مشيدًا بالفكر المستنير والعقل الراجح للوزير، مقدرًا جهوده الدعوية والفكرية التي يبذلها لصناعة جيل فريد من الأئمة والدعاة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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