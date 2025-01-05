زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - محمد جمعة يكشف عن موقف مؤثر مع حمزة العيلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - محمد جمعة يكشف عن موقف مؤثر مع حمزة العيلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد جمعة يكشف عن موقف مؤثر مع حمزة العيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 06:06 مساءً - ظهر الفنان محمد جمعة، في بودكاست "فايق ورايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية منذ الطفولة حتى الآن، وعن علاقته بزملائه في الوسط الفني، وأعماله الفنية التي تألق فيها خلال الفترة الماضية.

وتحدث جمعة، عن العديد من الأسرار، ومنها موقف يجمعه بالفنان حمزة العيلي، ووجه الشكر له على موقفه النبيل ومساعدته له خلال ولادة ابنه، وقال: "قعدت 5 سنين ما بخلفش، وكان الحل الحقن المجهري، وكان لازم مراتي تاخد كل يوم حقنتين بـ250 جنيه، فجأة مفيش غير حقنة واحدة ومفيش مليم، عيطت واتصلت بحمزة العيلي، قالي تعالالي حالًا روحت أخدت منه 1500 جنيه وإلى وقتنا هذا بقوله أنت ليك في عمر ابني".

الفنان محمد جمعة

ولمع نجم محمد جمعة من خلال العديد من الأعمال الفنية مثل، "الوصية" و"هجمة مرتدة" وكان آخرها فيلم "شقو" مع الفنان محمد ممدوح و عمرو يوسف.

الفنان محمد جمعة و الفنان حمزة العيلي

ويشارك الآن النجم محمد جمعة في مسلسل "بيضة دهب" بطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، وهم صلاح عبد الله، إسلام إبراهيم، هنادي مهنا، نانسي صلاح، سامي مغاوري، فكرة إسلام إبراهيم، تأليف محمد أبو السعد، إخراج مصطفى فكري، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً
أشرف زكي وإيهاب فهمي أبرز الحاضرين في عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير.. صور

تأجيل قضية الفنان ميدو عادل ولقاء سويدان إلى جلسة 22 يناير

نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق