مشاهير العرب - محمد جمعة يكشف عن موقف مؤثر مع حمزة العيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 06:06 مساءً - ظهر الفنان محمد جمعة، في بودكاست "فايق ورايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية منذ الطفولة حتى الآن، وعن علاقته بزملائه في الوسط الفني، وأعماله الفنية التي تألق فيها خلال الفترة الماضية.

وتحدث جمعة، عن العديد من الأسرار، ومنها موقف يجمعه بالفنان حمزة العيلي، ووجه الشكر له على موقفه النبيل ومساعدته له خلال ولادة ابنه، وقال: "قعدت 5 سنين ما بخلفش، وكان الحل الحقن المجهري، وكان لازم مراتي تاخد كل يوم حقنتين بـ250 جنيه، فجأة مفيش غير حقنة واحدة ومفيش مليم، عيطت واتصلت بحمزة العيلي، قالي تعالالي حالًا روحت أخدت منه 1500 جنيه وإلى وقتنا هذا بقوله أنت ليك في عمر ابني".

ولمع نجم محمد جمعة من خلال العديد من الأعمال الفنية مثل، "الوصية" و"هجمة مرتدة" وكان آخرها فيلم "شقو" مع الفنان محمد ممدوح و عمرو يوسف.

ويشارك الآن النجم محمد جمعة في مسلسل "بيضة دهب" بطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، وهم صلاح عبد الله، إسلام إبراهيم، هنادي مهنا، نانسي صلاح، سامي مغاوري، فكرة إسلام إبراهيم، تأليف محمد أبو السعد، إخراج مصطفى فكري، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.