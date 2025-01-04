مشاهير العرب - بعد زواجها.. مي فاروق تطرح أحدث أعمالها بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:16 مساءً - تستعد الفنانة مي فاروق، لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «باركوا»، اليوم السبت، وذلك بعد احتفالها بزفافها من الفنان محمد العروسي خلال الساعات الماضية.

وفي هذا السياق، كشفت مي فاروق عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح أحدث أعمالها التي تحمل اسم «باركوا»، قائلة: «بـــاركوا.. جـديد مي فاروق، اليوم 6 مساءً على يوتيوب وكل المنصات الصوتية، باركوا».

زواج مي فاروق ومحمد العمروسي

ومن ناحية أخرى، عاشت الفنانة مي فاروق حالة من السعادة، أمس الأول الخميس، باحتفالها بزفافها على الفنان محمد العمروسي، وذلك في أجواء مبهجة جمعت بين الأصدقاء والأقارب تمكنت من خلالها الاستحواذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي، خاصة مع الظهور المميز لأبنائها.

ومع الظهور الأول لأبناء مي فاروق بحفل زفافها الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، ارتفعت مؤشرات بحث الجمهور على «جوجل» عن أبناء مي فاروق، ولهذا تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي أبرز لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي.

لقطات من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

خطف حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي أنظار الجمهور، وذلك بسبب الظهور المميز لطفليها، حيث ظهر ابنها وابنتها يرقصان معها في سعادة وفرحة كبيرة، الأمر الذي زاد من اهتمام الجمهور حولهما، خاصة مع حرصها على إخفائهما عن الجمهور.

وشهد حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.