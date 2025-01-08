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ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:10 مساءً - سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا لليوم الثاني في بورصة الدواجن، وتراوحت الارتفاعات في أسعار الكتاكيت ما بين جنيه و4 جنيهات، فيما استقرت أسعار البط اليوم.

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سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

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سعر الكتكوت الأبيض 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 39 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع تراوح ما بين جنيه و4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 35 و35.5 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

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سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 16 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 14 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 64 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض 

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 44.5 جنيه إلى  45 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 45  جنيهًا، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق
  • تراوح سعر كتكوت روص من 39 إلى 44 جنيهًا، بارتفاع تراوح ما بين جنيهين و4 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 43 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

 

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سعر البط 

 

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 25 إلى 26 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 31 إلى 32 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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