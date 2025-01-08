أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:10 مساءً - استقرت أسعار الذهب داخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم الاربعاء 8- 1- 2024.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 321 ريالا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 281 ريالا.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 240 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية 2248 ريالا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل المخاطر الوشيكة الناجمة عن اعتزام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لتوقع موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

أسعار الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2653.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 09:28 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2667.20 دولار.

البنك المركزي الأمريكي

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة في نوفمبر في حين تراجع معدل التوظيف، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل بوتيرة قد لا تتطلب تعجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة.

وبعدما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، توقع في ديسمبر خفض الفائدة مرتين فقط في عام 2025. وتتوقع الأسواق حاليا تقليصها بمقدار 38 نقطة أساس هذا العام.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951.40 دولار، واستقر البلاديوم عند 924.25 دولار.

مجلس الذهب العالمي 2025

توقع مجلس الذهب العالمي تباطؤ وتيرة نمو أسعار الذهب في عام 2025 بعد تحقيقه لمستويات قياسية في العام الحالي.

وأوضح المجلس في تقرير له أن الحروب التجارية المحتملة في ولاية الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد رامب" الثانية، والتمهل في خفض معدلات الفائدة سيضر بالطلب من قبل المستثمرين والمستهلكين.

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