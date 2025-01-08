الأهلي يطالب اتحاد الكرة رسميا بتنفيذ قراره بشأن قيد اللاعبين الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:10 مساءً - طالب النادي الأهلي، اليوم، في خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي.

ويقضي القرار بمنع قيد أي لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدمًا، وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.

وأكد الاهلي في الخطاب أيضًا على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة، وأن يكون سداد المديونيات المستحقة للاتحاد وفقًا لمعايير واحدة، بمقتضاها تكون المبالغ المسددة أو المؤجلة متساوية لكل الأندية.

وكان اتحاد الكرة في وقت سابق قد أخطر الأندية بعدم قيد أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا بعد سداد كافة المديونيات السابقة الخاصة بكل فريق.

وعلى صعيد آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش؛ دون راحة استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة ‏الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏



وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات ‏القادمة.‏



وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للفريق، بينما اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في ‏الجيم، وفقًا للبرنامج التدريبي قبل السفر إلى كوت ديفوار.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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