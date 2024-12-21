نيكول سابا وخالد سليم يصوران "وتقابل حبيب" بشوارع أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 09:20 صباحاً - يواصل النجمان خالد سليم ونيكول سابا تصوير عدد من المشاهد الخارجية ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وتظهر نيكول سابا خلال أحداث مسلسل “وتقابل حبيب”، وهى متزوجة من الفنان خالد سليم، ويتعرضان لمواقف كثيرة تقلب حياتها رأس على عقب.

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، قد احتفلت ببدء تصوير مسلسل “ وتقابل حبيب” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث نشرت نيكول عددا من الصور لها داخل كواليس المسلسل.



وعلقت نيكول قائلة: "أول يوم تصوير من مسلسل وتقابل حبيب، ادعولي بالتوفيق والنجاح".

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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