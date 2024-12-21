عبد الباسط للمصحف المجود وأبوالعينين للختمة، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 09:20 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت 19 جمادى الآخرة الموافق 21 ديسمبر 2024، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00 : 8 (ص)تلاوة للشيخ على محمود وماتيسرمن سورة الكهف ( بمناسبة ذكراه) 30 ق



45: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الكهف 15 ق.

10:46(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود أبوالحجاج وماتيسر من سورة الفرقان 15ق.

11:06(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف ( بمناسبة ذكراه) 15ق.

11:58قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورة الشورى 30ق.

13:14قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبدالبصير وما تيسر من سورة النجم 15ق.

13:39قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ على محمود / وما تيسر من سورة الأنبياء ( بمناسبة ذكراه) 15ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمد داود 5ق الساعة 14:46

مصحف مجود للشيخ عبدالباسط عبدالصمد من سورتى الزمر - غافر 29ق.

16:25(قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصار السور( بمناسبة ذكراه) 15ق.

17:04 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورة الصافات 30ق.

17:48 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الكهف ( بمناسبة ذكراه) 14ق.

18:28 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسر من سورة الحج 30ق.

19:41 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف ( بمناسبة ذكراه) 20ق.

21:18 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة العنكبوت 45ق.

22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وماتيسر من سورة الأنفال 30ق.

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ على محمود/ وما تيسر من قصار السور 42ق.

024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورتى النمل/ النصر 45ق.

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل نوار وما تيسر من سورة البقرة 15ق.

02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق.

03:44بعد منتصف الليل) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.

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