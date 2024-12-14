توكل كرمان تلمح لقرب معركة تحرير صنعاء عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

توكل كرمان تلمح لقرب معركة تحرير صنعاء عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

بالفيديو.. سرقة مواطن اثناء نومه بشارع في عدن - أخبار كلمتك

بالفيديو.. سرقة مواطن اثناء نومه بشارع في عدن - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور) - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

لجنة الاتصال الوزارية العربية: لا نريد سقوط سوريا في الفوضى ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

لجنة الاتصال الوزارية العربية: لا نريد سقوط سوريا في الفوضى ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كأس إنتركونتيننتال.. باتشوكا يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كأس إنتركونتيننتال.. باتشوكا يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تعرضت للتنمر وأغلب أصدقائها رجال.. أبرز تصريحات أميرة فتحي ببرنامج «كلام الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تعرضت للتنمر وأغلب أصدقائها رجال.. أبرز تصريحات أميرة فتحي ببرنامج «كلام الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من بدرية طلبة على اتهامها بقتل زوجها «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من بدرية طلبة على اتهامها بقتل زوجها «صورة» - أخبار كلمتك

جريمة جديدة تهز مأرب - أخبار كلمتك

جريمة جديدة تهز مأرب - أخبار كلمتك

فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد السقا يكشف عن كواليس «العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد السقا يكشف عن كواليس «العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد السقا يكشف عن كواليس «العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - يعكف الفنان أحمد السقا، خلال الفترة الحالية، على تصوير مشاهد مسلسل «العتاولة 2، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

وشارك أحمد السقا، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» من كواليس تصوير «العتاولة 2، معلقا عليها: «الله المستعان، ربنا يوفقنا ويوفق كل زملائنا، العتاولة».

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

ويضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

وفي وقت سابق، أعلن المخرج أحمد خالد موسي، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل «العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك أحمد خالد، كلاكيت المسلسل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليه: «بسم الله دعواتكم».

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. أحمد السقا يبدأ تصوير العتاولة 2 (صورة)

«العتاولة» للسقا و«فهد البطل» للعوضي.. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025.. أمير صلاح الدين يبدأ تصوير مشاهده في «العتاولة 2

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

لأول مرة، أمير كرارة يعلن غيابه عن سباق رمضان 2025 لهذا السبب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق