مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد السقا يكشف عن كواليس «العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - يعكف الفنان أحمد السقا، خلال الفترة الحالية، على تصوير مشاهد مسلسل «العتاولة 2، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

وشارك أحمد السقا، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» من كواليس تصوير «العتاولة 2، معلقا عليها: «الله المستعان، ربنا يوفقنا ويوفق كل زملائنا، العتاولة».

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

ويضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

وفي وقت سابق، أعلن المخرج أحمد خالد موسي، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل «العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك أحمد خالد، كلاكيت المسلسل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليه: «بسم الله دعواتكم».