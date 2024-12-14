مشاهير العرب - صناع وأبطال «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتوجهون إلى تونس لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - توجه صناع وأبطال فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» إلى تونس، استعدد لحضور فعاليات الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية والتي تفتتح مساء اليوم، حيث ينافس فيلمهم على جائزة التانيت الذهبي مع 14 فيلما في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة المقامة على هامش المهرجان، التي تختتم فعالياتها 21 ديسمبر الجاري.

وكان من أبرز صناع وأبطالفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» الذين توجهوا لـ تونس المخرج خالد منصور، والمنتجة رشا حسني، والفنان عصام عمر، من المقرر عرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية على مدار ثلاثة ليالي ابتداء من يوم 18 ديسمبر بقاعة L’Opera ويأتي العرض الثاني يوم 19 ديسمبر بقاعة ABC، و20 ديسمبر بقاعة El Hamibra Zephyr.

ومؤخرا شارك فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» بـ الدورة الـ81 من مهرجان فينيسا، التي انطلقت يوم 28 أغسطس واستمرت حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

قصة فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

دارت قصة فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

أبطال فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.