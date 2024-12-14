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مشاهير العرب - أول تعليق من محمود حافظ بعد اختراق حساباته على مواقع التواصل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من محمود حافظ بعد اختراق حساباته على مواقع التواصل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من محمود حافظ بعد اختراق حساباته على مواقع التواصل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - كشف الفنان محمود حافظ عن تعرض جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية مع سارق حساباته.

وكتب محمود حافظ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«تم اختراق جميع حساباتي على السوشيال ميديا والواتس آب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة».

الفنان محمود حافظ

آخر أعمال محمود حافظ

عرض مؤخر لـ الفنان محمود حافظ بدور العرض السينمائية فيلم «المخفي»، وهو من بطولة الفنان أحمد سلطان، حقق العمل نجاح جماهيري كبير.

وشارك في بطولة فيلم «المخفي» بجانب أحمد سلطان عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن والعمل من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

قصة فيلم المخفي

دارت قصة فيلم المخفي، في إطار كوميدي، حول حلمي وهو شاب في بداية حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شخصية خجولة يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية التي يعيشها إنسان كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، أو على الأقل يكون كل من حوله من أسرته وأصدقائه صادقين، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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