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مشاهير العرب - سارة الشامي تجمعها علاقة حب مع علي ربيع في «مدرسة الصفا بنات» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سارة الشامي تجمعها علاقة حب مع علي ربيع في «مدرسة الصفا بنات» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سارة الشامي تجمعها علاقة حب مع علي ربيع في «مدرسة الصفا بنات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - تستعد الفنانة سارة الشامي، لتقديم البطولة النسائية، في فيلم «الصفا الثانوية بنات» بطولة النجم علي ربيع، والمقرر بداية تصوير أولى مشاهده الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تنشأ قصة حب بين سارة وعلي ربيع داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات، التي تدور فيها معظم الأحداث.

الفنانة سارة الشامي

أبطال فيلم مدرسة الصفا بنات

ويشارك في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات، عدد من النجوم أبرزهم: على ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل 2025.

آخر أعمال سارة الشامي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سارة الشامي، هو مشاركتها في مسلسل «الحشاشين» بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن الصباح»، الذي كوَّن أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر الميلادي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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