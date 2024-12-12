مشاهير العرب - سارة الشامي تجمعها علاقة حب مع علي ربيع في «مدرسة الصفا بنات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - تستعد الفنانة سارة الشامي، لتقديم البطولة النسائية، في فيلم «الصفا الثانوية بنات» بطولة النجم علي ربيع، والمقرر بداية تصوير أولى مشاهده الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تنشأ قصة حب بين سارة وعلي ربيع داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات، التي تدور فيها معظم الأحداث.

أبطال فيلم مدرسة الصفا بنات

ويشارك في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات، عدد من النجوم أبرزهم: على ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل 2025.

آخر أعمال سارة الشامي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سارة الشامي، هو مشاركتها في مسلسل «الحشاشين» بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن الصباح»، الذي كوَّن أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر الميلادي.