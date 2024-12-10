مشاهير العرب - محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات أزمة «سيئة جارية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، والمستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، عن أزمة الفنانة الأخيرة مع النقابة، وجاء ذلك بعد إحالتها للتحقيق على خلفية تصريحاتها المثيرة للجدل في حفلها بالكويت.

تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب

أوضح قنطوش، أن الأزمة ستُحل في إطار أخوي، مشيرًا إلى أن نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، يعبر عن قلقه على شيرين ويحاول التعامل مع الموقف بروح من الحرص عليها.

وأضاف قنطوش: الموضوع هيتحل في إطار أخوي، لأن مصطفى كامل يحرص ويخاف عليها، متابعا: أنا مستشار النقابة ومستشار شيرين عبد الوهاب، وأفصل دائمًا بين عملي في النقابة وعلاقاتي مع الفنانين، علمت بخبر تحويل شيرين للتحقيق من الصحافة، ولكن النقابة لم تأخذ برأيي في هذا الموضوع.

بداية أزمة شيرين عبد الوهاب

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أثارت الجدل خلال حفلها بالكويت، وذلك بعدما طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، مشيرة إلى أنه يجب «أن نعملها سيئة جارية»، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من محبي الراحل.

ومن جانبه قال مصطفى كامل في بيان له إنه تابع الفيديو الخاص بتصريحات شيرين على مدار يومين، وناقش الموقف بعقل وقلب، وأشار إلى أن ما حدث من شيرين عبد الوهاب هذه المرة لا يُعد إلا عبثًا واستهتارًا بكل القيم الدينية والمجتمعية والإنسانية والفنية، ويستوجب المُساءلة.