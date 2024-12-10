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مشاهير العرب - للمرة الثانية.. رنا سماحة تعلن انفصالها عن سامر أبو طالب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - للمرة الثانية.. رنا سماحة تعلن انفصالها عن سامر أبو طالب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - للمرة الثانية.. رنا سماحة تعلن انفصالها عن سامر أبو طالب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - تصدرت الفنانة رنا سماحة محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار نبأ انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

حقيقة انفصال رنا سماحة وسامر أبو طالب

كشفت مصادر مقربة من الفنانة رنا سماحة في تصريحات صحفية، عن انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب بعد فترة قصيرة من عودتهما، نتيجة وقوع العديد من الخلافات بينهما. هذه الخلافات دفعت رنا لمغادرة منزلهما والعودة إلى منزل والدها، مما زاد التوتر بينهما.

ظلّت الفنانة رنا سماحة في منزل والدها لعدة أسابيع دون أي محاولة من زوجها لإصلاح الأمور أو مصالحتها. هذا الأمر أثار استياءها، مما دفعها إلى رفع قضية خلع ضده، وأعلنت أنها لن تعود إليه مرة أخرى، مفضّلة الانفصال النهائي.

في الوقت نفسه، ألغى الثنائي متابعة بعضهما البعض عبر حساباتهما الرسمية على منصة إنستجرام، مما أكد على صحة أنباء انفصالهما، وهو نفس السيناريو الذي حدث في المرة الأولى لانفصالهما.

الفنانة رنا سماحة والملحن سامر ابو طالب

الانفصال الأول لرنا سماحة وسامر أبو طالب

وكانت الفنانة رنا سماحة قد علقت عن الانفصال الأول خلال لقائها بـ بودكاست المتزوجين، لافتة إلى أن السبب وراء الانفصال عائد إلى التراكمات العديدة، والمتكررة، والتي واجهتهما خلال العام الأول من زواجهما، مؤكدة أنهما تعرضوا لصدمات خلال اكتشافهم عيوب ومميزات بعضهما البعض.

آخر أعمال الفنانة رنا سماحة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة، مسلسل «رحيل»، بطولة الفنانة ياسمين صبري، وكان مسلسل «رحيل» من بطولة نخبة من نجوم الفن من بينهم: ياسمين صبري، ومي القاضي، وأحمد بدير، وأحمد صلاح حسني، ومحمد مهران، ولبنى ونس، وحازم سمير، ومحمد الكيلاني، والعمل من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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