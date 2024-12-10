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مشاهير العرب - ياسمين رئيس تطلق مبادرة لتدوير فساتين الزفاف لمساعدة الفتيات المقبلات على الزواج - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ياسمين رئيس تطلق مبادرة لتدوير فساتين الزفاف لمساعدة الفتيات المقبلات على الزواج - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ياسمين رئيس تطلق مبادرة لتدوير فساتين الزفاف لمساعدة الفتيات المقبلات على الزواج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - في لفتة إنسانية خطفت بها قلوب ملايين الفتيات، قررت الفنانة ياسمين رئيس إطلاق مبادرة مبتكرة لتدوير فساتين الزفاف، من أجل مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، واللاتي يواجهن ظروفا مادية صعبة.

ياسمين رئيس تطلق مبادرة لتدوير فساتين الزفاف

أوضحت ياسمين رئيس: «أنها تساءلت لماذا لا نهدي فساتين زفافنا لعروس تمر بظروف صعبة وتحتاج إلى الفرح، بدلاً من أن يبقى الفستان مهجورًا في الخزانة؟.

ياسمين رئيس

وأضافت خلال حديثها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة dmc أنها تؤمن بأهمية إعادة تدوير الأشياء في المنزل، بما في ذلك الملابس، مشيرة إلى أن فكرة المبادرة نشأت من هذا المبدأ.

ولفتت إلى أن إحدى الجمعيات الخيرية أبدت استعدادها لتبني الفكرة، بهدف تشجيع الفتيات على التبرع بفساتينهن، مشددة على ضرورة تعليم الأطفال أهمية مساعدة الآخرين.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس وزواجها الثاني

وتطرقت ياسمين رئيس للحديث عن زواجها الثاني، قائلة «أقمت حفل زفاف خاصًا واحتفلت مع أصدقائي وأحبائي، كنت سعيدة جدًا في حفل الحناء، وقررت أن يكون الحفل مقتصرًا على الأصدقاء والعائلة فقط، ومنعت تصويره على وسائل التواصل الاجتماعي، كان بإمكان الجمهور المشاركة في فرحتنا، ولكن من حقي أن أفرح مع عائلتي فقط، وأتمنى أن يحترم الناس رغبة أصحاب الحفل».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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