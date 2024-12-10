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أسعار حفل عزيز مرقة ودينا الوديدي ومسلم - أخبار كلمتك

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أسعار حفل عزيز مرقة ودينا الوديدي ومسلم - أخبار كلمتك

أسعار حفل عزيز مرقة ودينا الوديدي ومسلم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:44 صباحاً -  يحيي كل من الفنان عزيز مرقة والفنانة دينا الوديدي، بالإضافة إلى المطرب مسلم حفلا غنائيا مشتركا في مدينتي يوم 12 ديسمبر الجاري.

 

حفل عزيز مرقة ودينا الوديدي ومسلم 

 وكشفت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت كالآتي الفئة الأولى 400 جنيه والفئة الثانية 600 جنيه.

ومن ناحية أخرى كان قد قام المطرب عزيز مرقة بغناء أغنية "أحلى واحدة" النسخة الجديدة كمفاجأة، في وقت سابق  في حفل زفاف صديقته مقدمة البرامج لينا طهطاوي والبلوجر محمد فرج، وسط هتاف وغناء ورقص العروسين.

وتداول نشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعزيز وهو يغني "أحلى واحدة" النسخة الجديدة فقرر عزيز مرقة طرح الأغنية مرة أخرى بتوزيع وشكل جديد، تلبية لمطالب متابعيه.

 

أغنية أحلى واحدة

أغنية "أحلى واحدة" من كلمات منة القيعى وألحان عزيز مرقة، والأغنية من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر وقد تم طرحها من قبل في أواخر عام 2021 بمشاركة فريق "ديسكو مصر".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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