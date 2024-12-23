وزير السياحة يستعرض استراتيجية الوزارة مع جمعية رجال الأعمال المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين خلال لقاء نظمته لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، بهدف عرض رؤية الوزارة واستراتيجيتها للفترة المقبلة، ومناقشة مقترحات لتطوير قطاع السياحة والآثار في مصر.

واستعرض الوزير خلال اللقاء ملامح الاستراتيجية التي ترتكز على تنوع المقومات السياحية والأثرية في مصر، بما يجعلها وجهة سياحية عالمية متعددة الأنماط، مشيراً إلى أهدافها في تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، وضمان مردود مباشر على المجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، ما يعزز من حفاظها على هذه المواقع.

وتطرق الوزير إلى خطط الترويج السياحي المعتمدة على التسويق الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، مستهدفاً فئات محددة من السائحين عالميًا، مشيدا بدور القطاع الخاص في الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

وشهد اللقاء جلسة حوارية أدارتها لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، تم خلالها مناقشة ملفات متعددة منها تطوير جودة الخدمات السياحية، التوسع في الاستثمارات الفندقية، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.

اختُتم اللقاء بتوجيه الشكر للوزير لحرصه على مناقشة رؤية الوزارة وتطلعاتها، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الوزارة والجمعية لدعم القطاع السياحي.