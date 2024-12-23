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الشرعية ترد على مجزرة مليشيا الحوثي بتعز - أخبار كلمتك

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الشرعية ترد على مجزرة مليشيا الحوثي بتعز - أخبار كلمتك

الشرعية ترد على مجزرة مليشيا الحوثي بتعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - كلمتك: خاص

‏ادانت الحكومة الشرعية بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باستهدافها بقصف مدفعي منازل المواطنين في قرية البومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من أسرة واحدة

وأكدت الشرعي ان هذه الجريمة النكراء تعد استمراراً للجرائم الوحشية والمتعمدة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي ضد المدنيين في محافظة تعز منذ انقلابها الغاشم، حيث استهدفت في مطلع الشهر الحالي سوقاً شعبياً في قرية البومية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع، مما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين

موضحاً إن نهج مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الابرياء، من خلال قصف الأحياء السكنية، والأسواق الشعبية، والمؤسسات المدنية، يجسد وحشيتها وارهابها، ويعكس مدى استخفافها بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، ويزيد من المعاناة ويعمق الأزمة الإنسانية في اليمن

مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة النكراء التي تعكس وحشية ودموية المليشيا الحوثية، وتجردها من كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، كما يجب الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الجرائم

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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