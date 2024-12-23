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باشاك شهير يتعادل 2-2 مع قاسم باشا في الدوري التركي - أخبار كلمتك

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باشاك شهير يتعادل 2-2 مع قاسم باشا في الدوري التركي - أخبار كلمتك

باشاك شهير يتعادل 2-2 مع قاسم باشا في الدوري التركي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - الدوري التركي، انتهت مباراة إسطنبول باشاك شهير أمام قاسم باشا بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، على ملعب باشاك شهير فاتح تريم، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

افتتح فريق قاسم باشا التسجيل في الدقيقة 3 عن طريق نانو دا كوستا، ثم تعادل إسطنبول باشاك شهيرفي الدقيقة كريستوف بيونتيك في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 42 ينجح كريستوف بيونتيك في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم باشاك شهير بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب جويل هدف التعادل لقاسم باسا في الدقيقة 68 

تشكيل إسطنبول باشاك شهير أمام قاسم باشا

دخل فريق أسطنبول باشاك شهير مباراته أمام قاسم باشا بتشكيل يضم كلا من:

سينجيزر - أوليفيه كيمين - حمزة جازليرر - ليو دوارتي - لوكاس ليما - إرجون - أوزديمير - كريسبو - سيزز - كريستوف بيونتيك - جواو فيجيوردو

فريق قاسم باشا، كلمتك

تشكيل قاسم باشا أمام إسطنبول باشاك شهير

أما فريق إسطنبول باشاك شهير فدخل مباراة أمام قاسم باشا بتشكيل مكون من:

جيانيوتيس - كلاوديو وينك - أوبوكو - أوزكان - مرتضى بن وناس - جويل - فال - هاجرادينوفيتش - أنتونين باراك - جوسيب بريكالو - نونو دا كوستا.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري التركي

بهذه النتيجة رفع فريق إسطنبول باشاك شهير رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع. 

أما فريق قاسم باشا فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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