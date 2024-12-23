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«الشركات السياحية» تتعهد بتقديم موسم متميز للحجاج المصريين - أخبار كلمتك

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«الشركات السياحية» تتعهد بتقديم موسم متميز للحجاج المصريين - أخبار كلمتك

«الشركات السياحية» تتعهد بتقديم موسم متميز للحجاج المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - أجرت غرفة الشركات السياحية مساء اليوم الاثنين القرعة الإلكترونية للحج السياحي لموسم 1446ه/ 2025م.

وأكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة تسعى بكل جد وإخلاص لتذليل كافة العقبات أمام أداء حجاج شركات السياحة للفريضة براحة ويسر وأمان.

القرعة الإلكترونية للحج السياحي
القرعة الإلكترونية للحج السياحي

وشددت على أن وزارة السياحة والآثار تحرص كل عام على تطوير وتحديث الضوابط المنظمة للحج اتساقا مع تطوير سبل تنفيذ البرامج، ولا تألو جهدا في تحديث نظم العمل بها للتسهيل على الشركات ولمواكبة كافة نظم العمل التقني الحديث بمجال الحج والعمر.

وأشارت الى أن جهود الوزارة أسفرت هذا العام عن وضع ضوابط حاكمة لم تترك شيئا للصدفة، بل ركزت في كل بنودها على ما يخدم الحجاج ويسهل من مهمة الشركات في خدمتهم وراحتهم.

الشركات السياحية

وأضافت أن هناك اقبالا من المواطنين على الحج السياحي في ظل الثقة الكبيرة به، وفي الخدمات التي يتم تقديمها والتي تأتي كلها تحت الإشراف الكامل والرقابة المستمرة من وزارة السياحة والآثار، ومساندة الشركات وتقديم كافة التسهيلات لها على مدار الموسم ليصب كل ذلك في النهاية في خدمة الحجاج وإزالة كافة العقبات أمامهم.

وتعهدت سامية سامي بأن تظل الوزارة في خدمة الحجاج، وبذل كل جهد لإنجاح الموسم وتسهيل أدائهم الفريضة.

ومن جانبه، وجه ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، الشكر لوزير السياحة والآثار شريف فتحي، على دعمه لشركات السياحة الدينية في الحصول على كامل حصتهم في تأشيرات الحج لأول مرة منذ جائحة كورونا والبالغة 36 ألف تأشيرة حج.

قرعة الحج السياحي
قرعة الحج السياحي

وأشاد بجهود سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة على مجهودها في إنجاح جهود الوزارة والشركات لإنجاح موسم الحج السياحي 2025.

وشدد على أن ضوابط الحج لعام 2025 تضمنت تلافي تكرار وقوع السلبيات التي شهدها موسم الحج الماضي.

وأضاف أن أهم تلك الضوابط هو تتبع ومحاكمة الكيانات غير الشرعية والتي تسببت في أحداث سلبية خلال موسم الحج الماضي، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية ممثلة في الأجهزة الأمنية المختصة لرصد هذه الكيانات بشكل مستمر، حيث يتم ضبط عدد كبير من مكاتب السماسرة غير المرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة.

قرعة الحج السياحي

وأشار إلى أن لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات تبذل جهودا كبيرة لرعاية مصالح الحجاج، موجها الشكر للشركات السعودية على مجهوداتها لخدمة الحجاج.

وشدد على دعم وزارة السياحة والآثار والاتحاد العام للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، لإنجاح موسم الحج 2025، موضحا أن الهدف الحالي هو الحصول على المركز الأول على مستوى العالم الإسلامي في تنظيم الحج هذا العام.

ووجه تركي، نداء هام لكل مواطن يريد أداء مناسك الحج لعام 2025 بضرورة التوجه إلى الشركات المرخصة والتعاقد معها على أداء الفريضة بدون وسيط.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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