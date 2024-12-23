شاهد، لحظة إجراء قرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - نتيجة قرعة الحج السياحي، رصدت عدسة كلمتك لحظة إعلان وزارة السياحة والآثار نتيجة قرعة الحج السياحي، لاختيار 36 ألف فائز من إجمالي ما يقرب من 50 ألف مواطن تقدموا لحجز برامج الحج السياحي للموسم المقبل.

قرعة الحج السياحي

وحددت غرفة شركات السياحة، قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة بـ قرعة الحج السياحي للموسم 2025، وذلك تزامنا مع قرب إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي والمقرر لها 23 من ديسمبر الجاري.

قرعة الحج 2025

قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة

وتضمنت قائمة الالتزامات التي حددتها غرفة شركات السياحة للشركات العاملة بموسم الحج التالي:

العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية ويلتزم كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.

تحرير إيصال للحاج موضحًا به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج.

عدم تحصيل مبالغ نقدية من المتقدمين للحج السياحي تزيد على ما هو ثابت بالعقد المبرم مع الحاج.

عدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ 6 ساعات على الأكثر.

الالتزام بكافة مواد وأحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة عن كل من وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج السعودية.

نتيجة قرعة الحج السياحي

توعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والآليات التي يتم إخطارهم بها.

الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية.

الالتزام بالقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد وكذا التعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج.

الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الحج السياحي والفرادى والهيئات.

عدم التعامل مع الجهات غير الرسمية للحصول على تأشيرة الحج.

الالتزام بكافة التعليمات السعودية بشأن القواعد المحددة لتنظيم رحلات الحج من خارج المملكة.

أسعار برامج الحج السياحي

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي وأسعار برامج الحج للموسم الحالي، وجاءت كالتالي:

خمس نجوم «أ» وحتى 250 مترا من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.

خمس نجوم «ب» من 250 مترا وحتى 1250 مترا من ساحة الحرم المكي بسعر 520 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «أ» موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1250 مترا بسعر 295 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.

بري «أ» موسم كامل فنادق مكة وحتى 1250 مترا 260 ألف جنيه.

بري «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 245 ألف جنيه.

بري «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 225 ألف جنيه.

خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي

وتقدم كلمتك لقرائها خطوات وطرق الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي كالتالي:

الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا .

إدخال الرقم القومي.

إدخال رقم المصنع.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على زر البحث.

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