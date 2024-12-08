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مشاهير العرب - منى زكي تكشف أسرارا في مشوراها الفني خلال تكريمها بمهرجان البحر الأحمر 2024 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - منى زكي تكشف أسرارا في مشوراها الفني خلال تكريمها بمهرجان البحر الأحمر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منى زكي تكشف أسرارا في مشوراها الفني خلال تكريمها بمهرجان البحر الأحمر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - كشفت الفنانة منى زكي، العديد من الأسرار عن حياتها الفنية، وذلك خلال جلستها الحوارية التي عقدت على هامش فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في نسخته الرابعة، في مدينة الثقافة داخل جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية.

منى زكي تكشف أسرار عن حياتها الفنية

وتحدثت منى زكي، عن كيفية اختيار أعمالها، قائلة: «بختار اختيارات أنا حباها ومؤمنة بيها وميهمنيش أوي حد فكره مختلف ومش قادر يتقبل الفكر الآخر».

منى زكي في مهرجان البحر الأحمر

كما تحدثت عن تعاونها مع المخرج محمد ياسين وتمنت أن يعود مرة أخرى إلى نشاطه الفني موضحة: «لما اشتغلت مع أستاذ مخرج عظيم وعنده خبرة كبيرة ومن أسرة سينمائية وعارف هو عايز يعمل إيه وبيموت نفسه في الشغل وبيهتم بالتفاصيل عملنا فيلم دم الغزال وكان عميق ومظبوط، وكنت سعيدة إني وسط الكوكبة الكبيرة دي هو مخرج عظيم نفسي يرجع يشتغل ونشوف أعماله».

وعن اختيارها للأفلام المرممة في مهرجان البحر الأحمر كفيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة» وفيلم «شفيقة ومتولي» قالت منى زكي: «سعاد حسني أيقونة في السينما المصرية وأسطورة وأنا من عشاقها وأعتقد مفيش حد مبيحبش سعاد حسني، وكمان كنت عايزة أكرم أستاذ أحمد زكي وأستاذ محمود عبد العزيز، يستحقوا إن فيلم حلو زي ده يترمم والناس تشوفه بجودة عالية».

منى زكي في مهرجان البحر الأحمر

واختتمت منى زكي بالحديث عن طموحاتها في المجال الفني، قائلة: «بطمح إني أفضل أتعلم أدوار جديدة كل دور باخده أنه تحدي وكأني بتعلم من أول وجديد وبطمح يجيلي أدوار أتعلم فيها».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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