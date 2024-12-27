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مشوار الزمالك في الدوري الممتاز قبل مواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

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مشوار الزمالك في الدوري الممتاز قبل مواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

مشوار الزمالك في الدوري الممتاز قبل مواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نستعرض مشوار الزمالك في الدوري الممتاز قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

مشوار الزمالك في الدوري الممتاز

خاض الزمالك 6 مباريات في الدوري الممتاز بالموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، فيما خسر مباراة واحدة كالتالي.

فاز في أول جولة على البنك الأهلي بنتيجة 3-2.

وفي الجولة الثانية فاز على سموحة 2-0.

ثم خسر من المصري البورسعيدي 1-0.

قبل أن يعود لسكة الانتصارات من بوابة غزل المحلة بنتيجة 4-0.

ثم تعادل أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1.

وأخيرا تعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 2-2.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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