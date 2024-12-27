حميد الأحمر يعلن موقفه من الهجمات الإسرائيلية ضد الحو ثيين - أخبار كلمتك

حميد الأحمر يعلن موقفه من الهجمات الإسرائيلية ضد الحو ثيين - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

رفض مصري نرويجي لكافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

رفض مصري نرويجي لكافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تتفقان على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تتفقان على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تؤكدان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تؤكدان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية - أخبار كلمتك

كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: طفرة في تطوير منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: طفرة في تطوير منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد مباراة منتخبي الإمارات وعمان في خليجي 26 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد مباراة منتخبي الإمارات وعمان في خليجي 26 - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخبي الإمارات وعمان في خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - خليجي 26، تترقب الجماهير العربية مباراة منتخب الإمارات أمام عمان اليوم الجمعة في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26، على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.


مباراة عمان ضد الإمارات في خليجي 26

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإمارات وعمان اليوم الجمعة، في تمام الساعة الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد عمان مباشر في كأس الخليج العربي


يمكن لمحبي الكرة العربي ومتابعي بطولة كأس الخليج، مشاهدة مباراة الامارات وعمان مباشرة، عبر القنوات التالية:

SSC 4 HD - بتعليق «عبد الله الحربي - خالد الديفر»
الكويت الرياضية
دبي الرياضية - عبد الله السعدي
الكأس
عمان الرياضية - صلاح الحمداني
أبو ظبي الرياضية
الشارقة الرياضية - عبدالحميد الجسمي
البحرين الرياضية HD 2 - محمد سويد

ويخوض المنتخب العماني مواجهة اليوم أمام الإمارات، وهو منتشي بصدارة ترتيب المجموعة الأولى متساويًا في النقاط مع المنتخب الكويتي المضيف.

ويكفى المنتخب العماني التعادل للانفراد بالصدارة ووضع قدمًا في دور نصف النهائي لـ خليجي 26.

وتمتلك عمان 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بواقع انتصار وتعادل، إذ تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب الكويت، وفاز في المباراة الثانية على منتخب قطر بنتيجة 2-1.

وعلى الجانب الآخر، يسعى منتخب الإمارات إلى استغلال فرصته الأخيرة بالفوز في مباراة اليوم لتحقيق حلم التأهل إلى دور نصف النهائي.

يمتلك منتخب الامارات نقطة وحيدة في مباراتين، من تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب قطر، وخسارة في الثانية أمام الكويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نجم الأهلي: الشناوي متأثر بأزمته مع الجماهير ويجب استمرار بيرسي تاو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق