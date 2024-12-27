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رسميًا، فاتح تريم مدربًا لنادي الشباب السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

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رسميًا، فاتح تريم مدربًا لنادي الشباب السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

رسميًا، فاتح تريم مدربًا لنادي الشباب السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً -  أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا تعيين التركي فاتح تريم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ليخلف البرتغالي كلمتكر بيريرا الذي غادر النادي مؤخرًا.

وكان  كلمتكر بيريرا قد رحل عن تدريب الشباب متوجهًا إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، حيث قام النادي الإنجليزي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع “الليث”.

سيواجه الشباب نظيره الأهلي في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن، في مباراة مرتقبة مساء يوم 10 يناير 2025.

الشباب يعلن التعاقد مع فاتح تريم

 نشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصة “إكس” مقطع فيديو للإعلان عن المدرب الجديد، مع تعليق جاء فيه: “مع الأسطورة.. يستمر الزئير”.

 

ويأتي تعاقد نادي الشباب مع المدرب المخضرم فاتح تريم بهدف تحسين النتائج في الفترة المقبلة، خاصة أن أداء الفريق اتسم بالتذبذب وعدم الثبات منذ بداية الموسم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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